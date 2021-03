Belgische renster D’hoore snelste op TT-circuit; Wild weer terug in koers

Boniseconden

Giro Rosa

Wild is lange tijd uit competitie geweest, na de fysieke gevolgen van een coronabesmetting én een rugblessure. De etappekoers op eigen bodem is dan ook pas haar elfde vanaf de eerste coronalockdown begin 2020. Uitgesproken ambities zijn er dan ook niet, de in Almelo geboren wielertopper is vooral blij er weer bij te zijn. De Giro Rosa was vorig jaar haar laatste maar ook enige wedstrijd op de weg. Ze wilde nog schitteren in wedstrijden als Gent-Wevelgem en Brugge-De Panne, maar een positieve coronatest gooide roet in het eten. Ze werd vervolgens ook echt ziek en kampte nog lang met de naweeën.

Baantoernooi

„Ik had al wat last van een rugblessure en dacht aanvankelijk dat het enige voordeel van even gas terug nemen was dat die dan mooi zou verdwijnen. Maar op de één of andere manier versterkte het elkaar en zo was het – na het uitzieken – toch vaak afwachten of vermoeidheid of rugpijn roet in het eten zou gooien in de trainingen. In de aanloop naar deze wedstrijd heb ik op de baan en de weg een aantal goede trainingen kunnen afwerken. Maar het is natuurlijk afwachten hoe dat in een driedaagse wedstrijd gaat zijn. Maar het resultaat is nu ook niet wat telt. Het is belangrijk koersritme op te doen en een begin te maken met het traject richting het olympische baantoernooi in de zomer.”