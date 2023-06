Belgische wielrenner Julian Mertens ontwaakt uit kunstmatige coma na ongeluk tijdens training

Mertens is aan zijn vierde profseizoen bezig, het eerste bij Bingoal WB. De eerste drie jaar van zijn profcarrière bracht hij bij Sport Vlaanderen-Baloise door. Zijn beste resultaten behaalde de renner uit Turnhout vorig jaar met een elfde plaats in Dwars door het Hageland (1.Pro), een dertiende in de Boucles de la Mayenne (2.Pro) en een negende stek in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour (2.Pro). Maandag kwam hij nog in actie in de Ronde van Limburg.