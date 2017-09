Belgische zege op de Enschedese singels

Ruell vertegenwoordigde in het verleden zijn land op diverse internationale toernooien: de 1500 meter loper deed in 2010 mee aan het EK in Barcelona en miste op een haar na de finale. Inmiddels is hij minder actief op het allerhoogste niveau, maar Ruell stak voor de genereuze prijzenpot in Enschede graag de grens met Nederland over. De 200 euro bonus voor het parcoursrecord wist hij niet te cashen, want dat bleef met 22:49 in handen van de Keniaan Geoffrey Koech, die in 2015 tot de zeer scherpe tijd kwam.