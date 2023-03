‘Beloften van FC Twente terug in voetbalpiramide? Dan kom je wel echt in de knoei met de academie’

De Ballen VerstandHeracles heeft de slechte periode achter zich gelaten na een overtuigende zege maandagavond in Den Haag op ADO. Voor de Almeloërs was het de derde overwinning op rij. FC Twente bezorgde de fans een spektakel, die wel eindigde met een katerig gevoel. Dit en nog veel meer in de nieuwste aflevering van de podcast De Ballen Verstand.

De lach was al wat voorzichtig terug op de gezichten bij Heracles, al werd er wel met enige reserve gekeken naar de ontmoeting tegen ADO Den Haag in de Hofstad. Wat vooraf was bestempeld als een lastige uitwedstrijd, bleek in werkelijkheid een solide en sterk optreden van de mannen van John Lammers. Met 3-0 was Heracles nog mild voor de formatie van Dick Advocaat, die op scherp zou staan in de strijd om de derde periodetitel. De Almelose runner-up van de KKD maakte aan al die illusie een bruut einde. „Heracles is geen moment in gevaar geweest, de ploeg controleerde de gehele wedstrijd”, merkt clubwatcher Ralph Blijlevens op.

Collega Leon ten Voorde, clubwatcher van FC Twente, hoopt zaterdag de Enschedese eredivisionist eindelijk weer eens een uitduel winnend af te sluiten. Dat moet dan gebeuren in Sittard tegen Fortuna. „Laat ik eens wat geks roepen: het wordt 4-0 voor FC Twente”, aldus Ten Voorde. „En Vlap gaat een doelpunt maken.”

Ook gaat het nog even over de rol van Denilho Cleonise, die zaterdagavond tegen sc Heerenveen zijn kans kreeg in de basis bij FC Twente, maar compleet door de mand viel. Het zou een goede zaak zijn dat de beloften van FC Twente weer instromen in de voetbalpiramide, om dit soort spelers meer ritme te geven. ″Maar ja, dan kom je weer in de knoei met de academie", is de conclusie in de podcast.

Met host Frank Bussink wordtook nog even teruggeblikt op de memorabele 13-0 wedstrijd van PEC Zwolle tegen FC Den Bosch, de keiharde nederlaag van Erik ten Hag met zijn Manchester United tegen Liverpool en de voorselectie van Wout Weghorst en Mats Wieffer door bondscoach Ronald Koeman. „De vader van Mats, Erik, was een heel goede voetballer in de jeugd van ATC’65 in Hengelo”, aldus Blijlevens over de roots van de familie Wieffer, die vervolgens overstapte naar stadsgenoot Achilles’12.