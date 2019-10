Bencic kaapt laatste WTA Finals-ticket weg voor de neus van Bertens

Op de ranglijst van dit jaar stond Bencic op de tiende plaats, één plaats achter Kiki Bertens en twee achter Williams. De beste acht tennissters van 2019 mogen meedoen aan het lucratieve eindejaarstoernooi, dat van 27 oktober tot en met 2 november in de Chinese stad Shenzhen wordt gehouden. Zeven van de acht deelneemsters waren al bekend. Bencic heeft met haar finaleplaats in Moskou de achtste plaats definitief in handen. Voor Bertens resteert daarmee een plek als reserve.

Bencic moest er hard voor knokken tegen Mladenovic. De Franse tennisster had Bertens in de kwartfinale geklopt, waardoor de Nederlandse een plek in de top acht niet meer kon halen. De Zwitserse sloeg op 3-3 in de eerste set toe en pakte vervolgens de set. Op 4-4 in de tweede set won ze de opslagbeurt van Mladenovic en maakte ze het op eigen service af.