Benfica scoort al acht wedstrijden niet, Ajax negen duels ongeslagen

De laatste keer dat de Portugezen een thuisduel in de Champions League wonnen dateert alweer van 1 november 2016, toen het een nipte 1-0 overwinning boekte op Dynamo Kiev. De thuisreputatie in Europa is allerminst sterk. Zo gingen de laatste vier CL-duels in eigen huis allemaal verloren, waarin er in de laatste drie niet gescoord werd.



Ajax daarentegen is ongeslagen in zijn laatste negen Europese wedstrijden (CL en EL), al wist het sinds 2011 niet meer op verplaatsing te winnen in de Champions League.