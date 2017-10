Bennett wint ook tweede etappe in Ronde van Turkije

Klootschieter Silke Tulk maakt zich op voor jaarlijks hoogtepunt

14:07 ALBERGEN - Ze won al alles wat er te winnen viel, werd Europees en wereldkampioen klootschieten. Maar de meest bijzondere wedstrijd? Ongetwijfeld de Queen of the Roads. Dit weekeinde doet Silke Tulk in Ierland een gooi naar haar vierde eindzege.