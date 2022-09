Benoît Cosnefroy pakt na late uitval GP de Québec, topfavoriet Wout van Aert net naast podium

Vijf vroege vluchters kregen lange tijd de mogelijkheid om in beeld te rijden, maar met nog 38 kilometer te gaan groeide de onrust in het peloton. Talloze renners kozen de aanval, de vroege vluchters waren eraan voor de moeite, maar niemand kon een echt gat slaan. Tot Cosnefroy het probeerde. De nummer twee van de Amstel Gold Race liet iedereen zijn hielen zien en hield uiteindelijk vier tellen over.