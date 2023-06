Benrahma opent de score in finale (tussenstand 1-2)

Niet Arne Slot, maar Ange Postecog­lou nieuwe hoofdtrai­ner Tottenham Hotspur

Ange Postecoglou is de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur. De 57-jarige Australiër, die overkomt van Celtic, ondertekende dinsdag een contract voor vier seizoenen bij de Londenaren. Tottenham had eerder interesse in Arne Slot, maar de trainer besloot zijn contract bij Feyenoord te verlengen.