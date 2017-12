Bentley Michael Owen bedolven onder ondergesneeuwde boom

FC Twente nog zonder Tighadouini

16:13 FC Twente kan dinsdag in de uitwedstrijd bij NAC nog niet beschikken over Adnane Tighadouini. De oud-speler van NAC is zo goed als fit, maar trainer Gertjan Verbeek wil geen risico nemen met de aanvaller. ,,Ook gezien de zware omstandigheden'', zegt hij.