Berdych verdient snel 200.000 euro in kort demonstratietoernooi

Van Gorkom zeer ernstig gewond na trai­nings­on­ge­val op Papendal

16:49 LCHTENVOORDE/ PAPENDAL - BMX'er Jelle van Gorkom is dinsdag bij een training op Papendal zeer ernstig gewond geraakt. De Olympiër uit Lichtenvoorde heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren. Hij wordt op dit moment in slaap gehouden.