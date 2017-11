Berghuis en Sneijder terug bij Oranje voor oefenduels

Sneijder behoorde afgelopen maand niet tot de selectie van Oranje voor de slotwedstrijden in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Zweden.De spelmaker van de Franse club OGC Nice had toen een aantal weken niet gespeeld omdat hij niet fit was. De laatste weken komt Sneijder wel weer regelmatig in actie voor Nice.



Nu Arjen Robben is gestopt bij het Nederlands elftal, blijft alleen Sneijder nog over uit de 'gouden' generatie die excelleerde op de vorige twee WK's. Oranje heeft zich niet kunnen kwalificeren voor het mondiale toernooi van volgend jaar in Rusland.



Ook Feyenoorder Steven Berghuis is na een lange afwezigheid weer van de partij bij het Nederlands elftal. Verder zijn er weinig verrassingen in de definitieve selectie.



Of Dick Advocaat ook na deze twee oefenwedstrijd wil aanblijven als bondscoach wilde hij niet laten weten. ,,Ik heb mijn besluit al genomen, maar dat maak ik over twee weken pas bekend. Eerst ga ik nog met de KNVB om de tafel." Advocaat stelde verder dat Oranje de komende twee wedstrijden vooral naar zichzelf moet kijken, ook omdat de tegenstanders niet de meest aansprekende voetballanden zijn. ,,Uitkomen voor Oranje is altijd een eer. Voor mij tenminste wel. De spelers moeten de komende twee wedstrijden laten zien dat ze ook in de toekomst graag voor Oranje willen spelen."