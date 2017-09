Berghuis optimistisch: We zijn hier niet voor niets

De geschorste Berghuis zag zaterdag vanaf de tribune in De Kuip hoe Feyenoord zich liet verrassen door NAC Breda (0-2). ,,Ik dacht: ik ga lekker rustig kijken, maar het liep toch even anders. Deze nederlaag was een kleine tik, maar die hebben we wel vaker gehad. We moeten ons vermannen. Er staat ons een geweldige uitdaging te wachten, maar daar gaan we voor. Met vertrouwen, met lef en de borst vooruit. We zijn hier niet voor niets. Tegen City was het krachtsverschil groot, maar we kregen de doelpunten ook wel heel makkelijk tegen. We moeten tegen Napoli zeker geen snelle tegengoal krijgen.''