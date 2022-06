Bergkoning Koen Bouwman gooit programma om door blessure: ‘Ik ga nieuwe doelen stellen’

,,Je kunt niet altijd een zes gooien.” Ulftenaar Koen Bouwman is ijzig kalm onder het malheur dat hem begin deze week trof. Tijdens een mountainbiketocht met ploeggenoten van Team Jumbo Visma viel hij en brak zijn linkerpols. ,,Het was niet eens een training", zegt Bouwman. ,,Het was een afsluitend tochtje met de ploeggenoten die ook in Italië hadden gereden. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje.”