Bergsma revancheert zich in Thialf, Schouten blijft winnen

Met de zege van Royal A-ware nam de ploeg van Jillert Anema enigszins revanche voor de verloren nationale titel, die op nieuwjaarsdag naar Hekman ging. ,,Het leek erop dat het een sprint ging worden, de groep was te groot", zei Bergsma over zijn ontsnapping. ,,Ik heb veel te weinig marathons gereden de laatste tijd. Dit is een goede voorbereiding op de EK afstanden van volgend weekend, als ik hier in Thialf ook iets moois wil laten zien."



Bij de vrouwen ging de zege naar Bergsma's ploeggenote Irene Schouten, die op 1 januari al de Nederlandse titel veroverde. Schouten versloeg Marijke Groenewoud en Francesca Lollobrigida in een eindsprint. Tijdens de vorige wedstrijd, in Breda, was de Italiaanse Lollobrigida nog de beste.