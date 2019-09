Bergström verlaat FC Utrecht, Van La Parra gaat Champions League in

De transfermarkt is nog maar een paar dagen open. Welke spelers verwisselen op het laatste moment nog van werkgever? In deze TransferTalk houden we je op de hoogte van de laatste geruchten en transfers.

Bergström verlaat FC Utrecht

Emil Bergström is vandaag de grote afwezige in de selectie van FC Utrecht. De 26-jarige verdediger uit Zweden is een transfer naar het buitenland aan het afronden. Bergström kwam in de zomer van 2018 met veel bombarie naar de Domstad, maar belandde in zijn eerste seizoen op de bank omdat even later Timo Letschert op huurbasis naar Galgenwaard werd gehaald. Dit seizoen leek hij af te stevenen op een basisplaats, maar belandde hij opnieuw op de bank omdat Justin Hoogma (21) werd gehuurd van Hoffenheim. (Tim Reedijk)

Volledig scherm Emil Bergström. © BSR Agency

Van La Parra verkast naar Rode Ster Belgrado

Aanvaller Rajiv van La Parra ruilt het Championship in voor de Champions League. De 28-jarige Rotterdammer gaat spelen bij Rode Ster Belgrado. De Servische club betaalt Huddersfield Town naar verluidt een kleine 2 miljoen euro. Van La Parra tekent een contract voor drie jaar.

De buitenspeler werd opgeleid door Feyenoord en kwam via het Franse Caen bij sc Heerenveen terecht. In 2014 trok hij naar Engeland en ging hij voor Wolverhampton Wanderers spelen. Vervolgens kwam hij uit voor Brighton & Hove Albion en Huddersfield Town. Het tweede deel van het vorige seizoen was hij op huurbasis actief bij Middlesbrough, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland.



Bij Rode Ster gaat Van La Parra Champions League-voetbal spelen. De Serviërs zitten in een poule met Bayern München, Tottenham Hotspur en Olympiakos.

Volledig scherm Rajiv van La Parra in actie namens Huddersfield. © BSR Agency

PSV haalt met Ngonge (19) nog een aanvaller voor Jong PSV

Cyril Ngonge sluit per direct op huurbasis aan bij Jong PSV. De 19-jarige aanvaller komt over van Club Brugge, waar hij al de nodige ervaring opdeed. Ngonge was al actief in Champions League-verband, maar wist geen definitieve doorbraak te forceren. PSV heeft ook een optie tot koop bedongen op de jonge aanvaller, die creativiteit moet toevoegen aan het momenteel wat dun bezette Jong PSV.



Door blessures bij de A-selectie is het beloftenteam enigszins uitgekleed en van kwaliteit ontdaan, wat leidde tot een matige competitiestart in de eerste divisie. Technisch manager John de Jong had de wens om nog een impuls te geven aan de ploeg en heeft dat nu met de huur van Ngonge kunnen realiseren. (Rik Elfrink)

Volledig scherm Cyril Ngonge. © BELGA

Vertonghen staat voor vertrek naar Bayer Leverkusen

Jan Vertonghen kan de overstap maken naar het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. De Belgische verdediger kwam dit seizoen nog niet in actie voor Tottenham Hotspur. Vermoedelijk gebruikt coach Mauricio Pochettino hem niet omdat hij een aflopend contract heeft en weigerde bij te tekenen. Volgens Kicker is Leverkusen serieus geïnteresseerd en Engelse media melden dat Vertonghen een overstap wel ziet zitten.