Bergwijn: We wilden dat Barcelona om ons heen ging

DISTRICTSBEKER AZSV 2 kan zich opmaken voor clash met eerste elftal

28 november AALTEN - ASZV 2 zorgde er woensdag voor dat er in december een mooi affiche op het programma staat in de tussenronde van de districtsbeker. De reserves uit Aalten wonnen in de derde ronde met 4-0 van FC Trias en spelen daardoor in de tussenronde tegen het eerste elftal.