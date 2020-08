Berichten vanuit de bubbel: ‘Bijna verleerd hoe ik mijn koffers moest pakken’

US OpenMatwé Middelkoop en Demi Schuurs hebben de eerste dagen in de zogenoemde ‘bubbel’ van New York achter de rug. De dubbelspecialisten kunnen weinig kanten op, maar hebben zich nog geen moment verveeld.

Trainen, eten, slapen. Dat is eigenlijk wat er min of meer wordt verwacht van de spelers die naar New York zijn afgereisd voor de US Open en het voorbereidingstoernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York wordt afgewerkt. Bewegingsvrijheid wordt de deelnemers nauwelijks gegund en alle spelers zitten verplicht in hetzelfde hotel, waar ze veelvuldig worden getest. Alles om besmetting met het coronavirus te voorkomen.



,,Toen we aankwamen op de luchthaven werden we ook meteen getest en totdat je een sms had ontvangen dat je niet negatief had getest, mocht je de deur niet uit”, vertelt de 27-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld. ,,Ik had de mazzel dat ik mijn uitslag binnen 15 uur had, maar ik heb ook iemand gehoord die 27 uur moest wachten.”

De dubbelpartner van Schuurs, Kveta Peschke, had de eerste uitslag woensdagmiddag nog niet binnen en daarom hebben ze nog niet samen kunnen trainen. ,,En ik heb haar al maanden niet gezien. Hopelijk kunnen we snel beginnen met trainen en het spelen van oefenwedstrijden, want we hebben geen wedstrijdritme.”

Tussen de trainingen door zijn spelers veroordeeld tot hun hotelkamer of het complex. ,,Het park is, omdat er toch geen publiek is, omgebouwd tot een grote speeltuin. Je kunt hier een golfspel spelen, er is een FIFA-room ingericht en er staan tafeltennistafels”, aldus Middelkoop (36).

Quote Eten mag je niet zelf halen Matwé Middelkoop ,,Ik heb dit keer ook veel meer leesstof meegenomen en heb andere dingen bedacht om te doen, zoals muziek maken. Ik heb van de week mijn eigen housenummer gemaakt. Alles om jezelf een beetje bezig te houden. Het is wel wennen, maar als je de stad in gaat, ben je écht de pineut. Dan krijg je een boete en word je uitgesloten voor volgend jaar.”

Volgens Middelkoop zijn er ‘heel veel procedures’ en ‘wordt er alles gedaan om de veiligheid te garanderen’. ,,Als je naar de fysio gaat bijvoorbeeld moet je een soort bril op en mag je niet in elkaars zone komen. En eten mag je niet zelf halen, maar je moet een code scannen en dan komt je menu jouw kant op. Per tafel mag je ook maar met twee personen zitten. Ja, het is heel erg wennen. Al ben ik erg blij om hier weer te zijn. Na twintig jaar fulltime de wereld over gereisd te hebben, was ik bijna verleerd hoe ik mijn koffers in moest pakken.”

Middelkoop en Schuurs hebben, in tegenstelling tot Kiki Bertens, geen moment getwijfeld over hun deelname. ,,Als het doorgaat, dan moet het wel veilig zijn, heb ik altijd gedacht”, aldus Schuurs. ,,Spelen zonder publiek zal in het begin wel erg wennen zijn, maar om eerlijk te zijn is het bij dubbels niet altijd druk. In deze bubbel kan het bijna niet fout gaan en ik denk dat ze hier een goed voorbeeld geven voor de toernooien in Europa.”