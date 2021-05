Bernal heeft zijn vorm terug, maar slaat de Tour over: ‘Lastig combineren met Giro’

,,Het is normaal gesproken heel lastig en zwaar om de Giro en de Tour te combineren. Ik focus me hierna dan ook op het tweede deel van het seizoen”, zei Bernal op de rustdag van de Giro. Met nog vijf ritten te gaan, heeft de 24-jarige Colombiaan de roze leiderstrui stevig om de schouders zitten. Hij soleerde maandag in de Dolomieten naar de zege in de koninginnenrit. De Giro eindigt zondag met een tijdrit naar Milaan.

Ineos Grenadiers wees in februari al Geraint Thomas, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart aan als kopmannen voor de Tour de France. Bernal is dat in de Giro, Adam Yates in de Vuelta. “De jongens die zijn geselecteerd voor de Tour zijn bezig aan de voorbereiding, zij kunnen het daar heel goed doen”, aldus Bernal. “Ik wil de Giro uitrijden en daarna neem ik de tijd om mijn lichaam te laten herstellen. Daarna ga ik nadenken over het tweede deel van het seizoen. Ik weet niet zeker of ik de Spelen ga rijden, ik heb nog steeds wat problemen met mijn rug en wil mijn lichaam niet te zwaar belasten.”