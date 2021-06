Berrettini de sterkste op gras van Queen’s

Matteo Berrettini heeft het toernooi van Queen’s gewonnen. De als eerste geplaatste Italiaan versloeg op het Londense gras in de finale de voor eigen publiek spelende Brit Cameron Norrie. Hij had daarvoor drie sets nodig, 6-4 6-7 (5) 6-3.

Het is de vijfde titel voor Berrettini, zijn tweede dit seizoen. In april won hij in Belgrado. Norrie speelde nu al drie finales, maar heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen. Eerder dit jaar was hij ook al runner-up in Estoril en Lyon. Berrettini was bovendien de eerste debutant die won op Queen’s, sinds de fameuze Duitser Boris Becker in 1985.

,,Dit is verreweg de mooiste prijs die ik ooit heb gewonnen, met alle respect voor de voorgaande zeges”, sprak hij. ,,Het was voor mij een ongelooflijke week. Het is te gek voor woorden dat ik nu in een zelfde rijtje sta als Boris Becker. Sinds ik een kind was droom ik er al van dit toernooi te winnen. Het is ongelooflijk dat het nu is gelukt.”

Het was niet gemakkelijk, voegde Berrettini er aan toe. ,,Mijn tegenstander is een geweldige speler. Het verschil was niet groot. Ook hij heeft een geweldige partij gespeeld.”

