Bertens accepteert wildcard voor toernooi van Linz

Estafette­vrou­wen verrassen met finaleplek op 4x400 meter

19:56 De Nederlandse vrouwenploeg op de estafette 4x400 meter is er bij de WK atletiek in Doha verrassend in geslaagd de finale te bereiken. Het kwartet, bestaande uit Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol eindigde als vierde in de eerste heat in 3.27,40.