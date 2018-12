Bertens begint nieuw seizoen met knappe zege

Bertens (27) begon al op oudejaarsdag aan het tennisjaar 2019. Ver van huis, aan de Australische oostkust, kende ze een vliegende start. Mertens, toch de nummer 12 van de wereld, had in de eerste set niets te vertellen tegen de als zesde geplaatste Wateringse. Met rake klappen vanaf de baseline trok Bertens de set in rap tempo naar zich toe.



In de tweede set bood Mertens meer weerstand en leek Bertens het even kwijt - de Nederlandse kwam op een 3-0-achterstand in games. Ze knokte zich echter terug naar 4-4, maar in de tiebreak viel het momentum toch naar de Belgische uit. Op Mertens’ eerste setpoint was het meteen raak.



Daarna was het weer de beurt aan Bertens. Met een break in de eerste game legde ze de basis voor de zege in de derde set en dus de partij. Mertens kwam die klap nog te boven en brak terug, maar leverde haar opslag op 4-4 nog eens in. Na bijna tweeënhalf uur spelen sloeg Bertens op haar eerste matchpoint meteen toe.