Bertens begint virtueel toernooi Madrid met zege

Jos Hermens Hassan zit vast in Ethiopië: ‘Sifan is een zelfstandi­ge tante, die redt zich wel’

14:54 Wereldkampioene Sifan Hassan zit vast in haar geboorteland Ethiopië. Reizen naar haar trainingsbasis in Amerika is onmogelijk nu voor de topatlete. ,,Maar ze heeft de ruimte, kan trainen op hoogte. Zo slecht zit ze daar nu niet.”