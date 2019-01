Bertens dendert door naar halve finale Sydney

Het is pas week 2 van het tennisseizoen, maar Kiki Bertens heeft haar eerste halvefinaleplaats al te pakken. In Sydney won ze vanochtend overtuigend haar kwartfinale tegen Joelija Poetintseva: 6-2, 6-2. Morgen wacht thuisfavoriet Ashleigh Barty.

Door Rik Spekenbrink

De Sydney International is bepaald niet het favoriete toernooi van Bertens, sinds eind vorig jaar top 10-speelster. Ze vindt de hardcourtbanen te snel, ‘voelt’ de bal daardoor niet altijd, in tennisjargon. Maar Bertens heeft vorig jaar geleerd dat ze ook op snelle banen uit de voeten kan. Twee van de drie titels kwamen nota bene van hardcourtbanen, Cincinnati en Seoel.

En ook in Sydney staat Bertens ze deze week aardig te raken. Al haalde ze de kwartfinale door slechts één partij te spelen, omdat Garbine Muguruza zich terugtrok voor de tweede ronde.

Aan Poetintseva, een kleine en pittige Kazakse, had Bertens in de kwartfinale geen kind. Ondanks een korte regenpauze (de Australische zomer kwakkelt een beetje) was de eerste set in een halfuur gepiept: 6-2. Bertens was van meet af aan bij de les. Ze serveerde sterk, verloor maar vier punten op eigen opslag, en was in de rally duidelijk de sterkere. Van de vijf eerdere onderlinge ontmoetingen met Poetintseva had ze er ook vier gewonnen.

Ook in de tweede set konden coach Raemon Sluiter en Elise Tamaëla, dit jaar toegevoegd aan het team, rustig met de armen over elkaar blijven zitten. Bertens kwam geen moment in de problemen. Op 2-2 plaatste ze de eerste break en zag Poetintseva meer en meer gefrustreerd raken, vooral over de inderdaad zeer matige lijnrechters op baan 1. Maar de nummer 44 van de wereld was ook gewoon niet opgewassen tegen de harde en zuivere klappen van Bertens. Na nog een break maakte die het op 5-2 zelf af.

Morgen stuit Bertens op Ashleigh Barty. De Australische boekte eerder in de week de mooiste zege uit haar carrière, door nummer 1 van de wereld Simona Halep te verslaan. In de kwartfinale rekende ze vervolgens af met de Belgische Elise Mertens. Barty, nummer 14 van de wereld, is populair in eigen land en zal morgen op het centre court uiteraard de volledige steun krijgen.