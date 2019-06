Bertens eenvoudig door na zege op voormalig dubbelpartner

VideoKiki Bertens heeft in Rosmalen haar eerste partij van het grasseizoen eenvoudig gewonnen. Ze versloeg haar voormalige dubbelpartner Johanna Larsson: 6-3, 6-1. In de tweede ronde treft ze landgenote Arantxa Rus.

Door Rik Spekenbrink

Op het center court van de Libéma Open was duidelijk te merken dat Nederland tegenwoordig een wereldtopper in het vrouwentennis heeft. De tribunes zaten beduidend voller dan op de dinsdagen van recente edities. Bertens kwam in oktober vorig jaar voor het eerst de top 10 binnen, om er voorlopig niet meer uit te vallen. Na haar titel op het grote graveltoernooi in Madrid vorige maand staat ze op plek 4. Maar van een échte Kiki-mania was in Rosmalen vanmiddag ook weer geen sprake. Een enkel oranje shirt op de tribune, af en toe ‘kom op Kiki’. Dat is Bertens, negenvoudig toernooiwinnares in het enkelspel, inmiddels wel gewend.

Bekijk hieronder het winnende punt van Kiki Bertens:

Volledig scherm © ANP Met Larsson, een goede collega van Bertens, had ze niet al te veel moeite. Het was toch de vraag hoe de Zuid-Hollandse het eraf zou brengen bij haar eerste partij op gras. Na haar opgave in de tweede ronde van Roland Garros, met een maagvirus, kon ze vijf dagen lang ‘helemaal niets’, behalve op bed liggen en naar de wc gaan, zo vertelde ze zaterdag in Rosmalen. Bertens viel 2 kilo af en merkte woensdag bij haar eerste minuten op de Brabantse grasbanen dat ze wat kracht had ingeleverd. ,,Ik moet echt afwachten, ga zonder doelen het toernooi in”, zei Bertens.



Maar Larsson, afgezakt naar plek 148 op de wereldranglijst, kon haar geen pijn doen. De Zweedse gaf een berg punten cadeau, Bertens speelde niet spectaculair, wel solide. Haar service liep bovendien prima, met een hoog succespercentage op de eerste opslag en 7 aces.

Spanning

Tot drie keer toe brak Bertens haar tegenstandster in de eerste set. En in de tweede set stond het ook in no time 4-0. Binnen een uur had de als eerste geplaatste Nederlandse de klus geklaard. ,,De eerste wedstrijd op een toernooi is altijd lastig, zeker hier in eigen land, dat geeft toch wat extra spanning”, zei Bertens op de baan. ,,En dan ook nog tegen een goede vriendin. Ik ben nooit helemaal tevreden, nu dus ook niet, maar het ging goed.”

Bertens heeft geen voorkeur voor (voormalig) dubbelpartners of landgenotes als tegenstandster, maar heeft dus ook in de tweede ronde pech. Van Rus, de nummer 132 van de wereld, won ze in 2015 in België het enige onderlinge duel.