Bertens eenvoudig naar tweede ronde in Madrid

Bertens had slechts 66 minuten nodig om Katerina Siniakova in twee sets te verslaan: 6-3, 6-2. Na een wat onwennige start van beide speelsters, met fouten over en weer, liep Bertens uit naar 4-1. Ze liet liet Siniakova terugkomen om vervolgens met twee love games de eerste set in de wacht te slepen.