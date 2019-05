Bertens eenvoudig naar tweede ronde in Parijs

Bertens had het vooral in de tweede set lastig met de 33-jarige Parmentier, die Bertens met zware topspinballen bestookte. Ondanks dat Bertens niet geweldig serveerde - ze noteerde zes dubbele fouten en slechts één ace - stond ze geen een opslaggame af. Bij 5-4 in de tweede set maakte Bertens het af met een lovegame. De vreugdekreet na het laatste punt, een winner met de backhand, was veelzeggend voor de opluchting.



Na elf minuten leidde Bertens al comfortabel met 3-0. Gesteund door het Franse publiek knokte Parmentier zich echter in de wedstrijd en de twijfel leek in de beginfase van de tweede set toe te slaan bij Bertens. Ze herpakte zich echter knap en had aan een break op 3-3 voldoende voor de zege.