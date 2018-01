Bertens en Haase zakken een plekje op tennisranglijst

De 30-jarige Hagenaar bereikte afgelopen week op het ATP-toernooi van Pune de kwartfinales. Bertens (26) strandde in Brisbane al direct in de eerste ronde.



Haase en Bertens beleefden wel een succesvolle week in het dubbelspel. Haase pakte op het hardcourt in India zijn eerste dubbeltitel met Matwé Middelkoop, Bertens stoomde op Australische bodem met Demi Schuurs aan haar zijde door naar de eindzege. De Westlandse doet deze week mee aan het WTA-toernooi van Sydney, waar ze in de eerste ronde stuit op de Amerikaanse qualifier Kristie Ahn. Haase begint in Auckland ook tegen een qualifier, de Noor Casper Ruud.



In de top tien bij de mannen, aangevoerd door Rafael Nadal, veranderde niets. Bij de vrouwen schoof Caroline Wozniacki achter Simona Halep op naar de tweede plek. De Deense nam die positie over van de Spaanse Garbiñe Muguruza.