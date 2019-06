Bertens en Rus vanwege regen pas vandaag verder

De als eerste geplaatste Bertens maakte in de eerste set een achterstand van 5-1 ongedaan. Ze overleefde één setpunt omdat Rus een dubbele fout sloeg. Bertens is de enige overgebleven geplaatste speelster in het vrouwentoernooi. Ze kan de eerste Nederlandse winnares worden sinds Michaëlla Krajicek in 2006. Woensdagavond werd de tweederondepartij van Robin Haase al onderbroken.



In de kwartfinale stuit de winnares van het duel Bertens-Rus op de winnares van de wedstrijd tussen de Spaanse Paula Badosa Gibert (133 van de wereld) en de Russische Natalia Vikhlyantseva (119 van de wereld).