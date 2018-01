Bertens en Schuurs winnen in Brisbane

vv Daarlerveen weet wel te scoren op Oudejaarsdag

31 december DAARLERVEEN - In de competitie wil het nog niet zo lukken voor vv Daarlerveen. In de zaterdag vierde Klasse D werd tot dusver in negen wedstrijden maar acht keer gescoord. Op Oudejaarsdag wordt dat aantal moeiteloos verhoogd.