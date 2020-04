Bertens gaat titel Madrid ‘virtueel’ verdedigen: ‘Ik ben gek op spelletjes’

150 duizend euro prijzengeldKiki Bertens is één van de topspelers die eind deze maand meedoet aan het eerste virtuele tennistoernooi, de Mutua Madrid Open Virtual Pro. Ze kan daardoor, weliswaar van achter de computer, alsnog proberen haar titel in Madrid te verdedigen. Ook Rafael Nadal en Andy Murray zijn gestrikt.

Nu alle belangrijke tennisevenementen tot half juli zijn afgelast of uitgesteld, wilden ze bij het graveltoernooi in Madrid een alternatief bieden in de vorm van een virtueel toernooi. Het is deels een ludiek initiatief, maar toch ook met een serieuze achterliggende gedachte. Zowel bij de mannen als de vrouwen is een prijzenpot van 150 duizend euro gecreëerd. De winnaars mogen zelf bepalen welk aandeel ze daarvan doneren aan de lager geklasseerde tennissers, die momenteel hard getroffen worden door het gebrek aan toernooien en competitie.

Dagelijks maakt de toernooiorganisatie een aantal namen van deelnemers bekend. Vandaag werd duidelijk dat ook Kiki Bertens de controllers uit de kast kan halen. Ze is één van de 16 deelnemers bij de vrouwen. Ook Angelique Kerber en Carla Suarez Navarro staan op de lijst. Andy Murray en Rafael Nadal zegden hun deelname toe bij de mannen. Naast de ‘officiële’ competitie worden er ook een aantal benefietwedstrijden gespeeld om geld op te halen voor de slachtoffers van de coronacrisis.

Er wordt gespeeld met het videospel Tennis World Tour. ,,We hebben een toernooi georganiseerd dat zo dicht mogelijk bij het echte werk komt”, beloofde toernooidirecteur Feliciano Lopez. Het center court, het Manolo Santana Stadium, is zo goed mogelijk nagebouwd in het spel. Fans kunnen het toernooi online volgen. Er is commentaar bij de wedstrijden, een nabeschouwing en interviews met de winnaars van de partijen.

Reactie Bertens