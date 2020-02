Bertens had ‘injectie’ liever voor zichzelf gehouden

Door Rik Spekenbrink Bertens begon haar persconferentie na de loting voor het treffen met Wit-Rusland in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag met een nuancering over de ingreep. ,,Voor de duidelijkheid: ik heb een spuitje laten zetten in het slijmbeurs, om de lokale drukpijn rond de achillespees weg te nemen. Het kan geen kwaad en het heeft erg goed geholpen. Natuurlijk kan de pijn ooit terugkomen, maar door de boel in die omgeving goed op te trainen, hoop ik dat te voorkomen.”

Fed Cup-captain Paul Haarhuis vertelde dinsdag in de persconferentie voor de Fed Cup-ontmoeting hoe Bertens de pijnklachten, die ze al veel langer heeft, had aangepakt. ,,Soms floept hij er in zijn enthousiasme iets uit”, sprak Bertens even later in algemene zin over Haarhuis. Eind vorig jaar voerden de twee een goed gesprek om ‘irritaties weg te nemen’. ,,We zijn allebei hartstikke eerlijk en weten nu van elkaar hoe we ons moeten opstellen. Het gaat nu heel erg goed.”