Bertens heeft ook in Sydney geen geluk met de loting

Afgelopen week moest Bertens het in Brisbane in de eerste ronde opnemen tegen de Belgische Elise Mertens, de nummer 12 van de wereld. Ook dat was een pittige loting, maar ze won in drie sets, waarna ze in de tweede ronde verloor van de Kroatische Donna Vekic. Vorig jaar verloor Bertens in Brisbane in de eerste ronde, in Sydney reikte ze tot de tweede ronde.