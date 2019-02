Bertens hijgt Kerber en Svitolina in de nek op WTA-ranking

De 27-jarige Westlandse schreef afgelopen week het toernooi van Sint-Petersburg op haar naam. Ze nadert daardoor wel de nummers zes en zeven van de mondiale ranking, Angelique Kerber en Elina Svitolina, die beiden nog zo'n 100 punten meer hebben.



,,Geweldig om al zo vroeg in het jaar mijn eerste titel van 2019 te pakken'', zei Bertens, die in de finale de Kroatische Donna Vekic in twee sets versloeg. Achter haar nam Arina Sabalenka de negende plek op de wereldranglijst over van Caroline Wozniacki. De Wit-Russische moest in Sint-Petersburg in de halve finale buigen voor Bertens. De pupil van coach Raemon Sluiter slaat deze week de Fed Cup over en heeft daarom even rust. Bertens speelt vervolgens de toernooien van Doha en Dubai.