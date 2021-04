Bertens huilt tranen van geluk na eerste zege van 2021: ‘Deze winst doet me heel veel’

Emoties

,,Ik ben superblij natuurlijk dat ik het eerste punt meteen binnen heb kunnen halen na een paar lastige maanden. Dit doet veel met me", zei Bertens bij Ziggo Sport. ,,Ik begon een stuk beter. Ik zat er gelijk lekker in. Daarna werd het iets minder, maar ik bleef elk punt knokken. Ik weet hoe hard we hiervoor hebben gewerkt. Deze winstpartij doet me gewoon heel veel, omdat er veel gebeurd is de laatste maanden", zei ze met tranen in de ogen.



Bertens is inmiddels voldoende hersteld van een achillespeesblessure, maar de revalidatie is haar zwaar gevallen: ,,Wat het moeilijkste is van het revalideren? Accepteren dat het niet gelijk is hoe het was. Ik dacht: die kracht komt wel terug, maar het is gewoon nog niet hetzelfde. Dat heb ik een beetje onderschat. Hoeveel ik heb moeten verrichten en wat ik nog moet verrichten. Of het ooit weer hetzelfde wordt? Daar blijf ik alles voor doen. Ik weet hoeveel werk ik en mijn team erin stoppen met elkaar en dit is het maximale wat erin zit. Logisch dat iedereen een mening heeft, maar kom een keer kijken en kijk hoe hard wij knokken in plaats van gelijk dingen te roepen. Het is een zware tijd geweest en natuurlijk had ik de laatste maanden ook wedstrijden willen winnen, maar het lekkerste gevoel is dat ik nu hier voor het team kan winnen.”