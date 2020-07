Bertens: ‘Ik denk dat ik me inschrijf voor de US Open en later beslis of ik ga’

,,De situatie is nu zo dat we het aankijken. Ik denk dat ik me wel ga inschrijven voor de US Open en voor Cincinnati, maar dat ik op het laatste moment beslis”, zegt Bertens. Alles draait voor haar om de veiligheid en het risico gezien de coronapandemie. ,,Op dit moment zou ik niet gaan, heel eerlijk gezegd. Maar er kan nog heel veel veranderen en daar wachten we op. Als het veilig genoeg is gaan we wel, anders blijven we thuis en bereid ik me voor op het gravelseizoen.”