Bertens in eerste ronde tegen Begu, Rus tegen Linette

Begu strandde de afgelopen drie jaar in de tweede ronde van de Australian Open. Haar beste prestatie op een Grand Slam was de vierde ronde op Roland Garros in 2016. Vorig jaar strandde Bertens in Melbourne in de tweede ronde tegen de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova, nadat ze in de openingsronde de Amerikaanse Alison Riske had verslagen.



Bertens neemt het in de tweede ronde op tegen Katerina Bondarenko uit Oekraïne of de Australische Arina Rodionova als ze wint van Begu. Bertens kan in derde ronde Amanda Anisimova (21ste op wereldranglijst) ontmoeten en in de vierde ronde Elina Svitolina (5e op wereldranglijst) treffen.