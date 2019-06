Bertens in finale tegen Amerikaanse Riske

Het duel tussen de nummer 61 (Riske) en 60 (Koedermetova) van de wereldranglijst ging redelijk gelijk op. Riske had de overhand in de eerste set en Koedermetova was de betere speelster in de tweede set. In de derde set leek de Russin met een break in de negende game op weg naar de winst (4-5). Riske bracht daarna meteen echter terug (5-5). Dat scenario herhaalde zich in de volgende twee games (6-6), waarna de Amerikaanse alsnog toesloeg in de tiebreak.



De als eerste geplaatste Kiki Bertens won later op de dag van Jelena Rybakina uit Kazachstan om een plaats in de finale. Daarna komt de Nederlandse toptennisster in de halve finale van het dubbel uit. Mocht ze die partij samen met Demi Schuurs winnen, komt ze mogelijk later op de dag ook nog in actie in de finale.