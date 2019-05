Bertens is toe aan rust in aanloop naar Roland Garros

Europees voetbal ver weg voor Heracles na thuisneder­laag tegen FC Utrecht

20:21 ALMELO – Heracles is vrijdagavond slecht begonnen aan de play-offs. In een slecht gevuld Polman Stadion verloor de ploeg met 2-0 van FC Utrecht. Beide goals vielen in een tijdbestek van enkele minuten vlak voor rust. Dinsdag staat de return in De Galgenwaard op het programma. Heracles heeft daar een wonder nodig om alsnog de finale van de play-offs te bereiken.