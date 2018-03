Bertens knokt zich naar derde ronde in Miami

Bertens had in Miami in de eerste ronde een bye. Ze speelt in de derde ronde tegen de als achtste geplaatste Venus Williams. De 37-jarige Amerikaanse was de zestien jaar jongere Natalia Vichljantseva uit Rusland in twee sets de baas: 7-5 6-4. Zo treft Bertens in amper twee weken tijd beide Williams-zusjes. In Indian Wells werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld door Serena, die vervolgens moest buigen voor haar oudere zus. Venus, winnares van zeven grandslamtitels, strandde pas in de halve finales.