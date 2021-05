Bertens maandag om 11.00 uur in actie op Roland Garros

Bernal looft land- en ploegge­noot: ‘Eén van de beste ronderen­ners van het peloton’

29 mei Egan Bernal stelde in de laatste bergrit van de Giro d’Italia de roze trui veilig. De Colombiaan van Ineos Grenadiers finishte in etappe 20 als tweede achter Damiano Caruso en dat was genoeg om ruim aan de leiding te blijven in het algemeen klassement. Bernal was na afloop lovend over ploeg- en landgenoot Daniel Felipe Martínez. ,,Hij was opnieuw heel erg sterk.”