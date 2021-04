Bertens meldt zich af voor Charleston: ‘Moet naar mijn lichaam luisteren’

Bertens, winnares in Charleston in 2018, meldt zich af met een blessure aan haar linkerbeen. Of die verband houdt met de operatie aan haar linkerachillespees, eind vorig jaar, is nog niet duidelijk. De nummer 11 van de wereld keert nu terug naar Nederland. Of ook haar deelname aan de Billie Jean King Cup-ontmoeting Nederland-China, over twee weken in Den Bosch, in gevaar komt is onzeker.