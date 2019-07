Bertens morgen als tweede in actie op Court 3

Het duel tussen Bertens en Strycova wordt voorafgegaan door een wedstrijd uit het mannentoernooi: Kei Nishikori uit Japan tegen de Amerikaan Steve Johnson. De eerste partijen beginnen om 12.00 uur Nederlandse tijd.



Rafael Nadal en Roger Federer komen beiden in actie op het Centre Court. Nadal treft Jo-Wilfried Tsonga en Federer Lucas Pouille. De eerste partij op Centre Court gaat tussen de Australische Ashleigh Barty, als eerste geplaatst in het vrouwentoernooi, en de Britse Harriet Dart.



De wedstrijd tussen Bertens en Strycova is op AD.nl te volgen in een liveblog