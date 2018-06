Bertens morgen in derde partij op center court in Rosmalen

Behalve Bertens komt er met Tallon Griekspoor in het enkelspel nog een Nederlander in actie tijdens de tweede dag van het toernooi. De met een wildcard toegelaten Haarlemmer speelt op het center court in de partij voor Bertens. Griekspoor treft in de eerste ronde de als vijfde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas, die ook een wildcard kreeg.