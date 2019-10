Bertens na opgave in China: ‘Het houdt een keer op’

Door Rik Spekenbrink



Bertens doet haar verhaal via de telefoon en klinkt relatief fris. ,,Ik ben te moe om energie te kunnen stoppen in teleurstelling”, zegt ze. ,,Ik heb alles gegeven, de afgelopen acht weken. Maar een keer houdt het op. Gisteren heb ik heel veel geslapen, maar al voor de partij van vandaag deed mijn buik raar. Dat is wel vaker, een beetje spanning, maar tijdens de partij ging het steeds slechter. Ik kon niet meer goed strekken en was een beetje misselijk. Ik denk dat het een virus was, in combinatie met vermoeidheid. Stress had ik deze week totaal niet. Ook daar ben ik eigenlijk te moe voor.”