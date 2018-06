Bertens na thriller naar tweede ronde in Rosmalen

Door Rik Spekenbrink

Gekeken naar de ranking (de Russin staat 85ste, Bertens 21ste) een logische overwinning, maar waar Bertens bepaald geen fan is van grastennis en vorig jaar al haar drie partijen op de groene sprieten verloor, haalde Vikhljantseva in 2017 juist de finale in Rosmalen.

Bertens speelde een goede eerste set, tót het moment op 5-3 dat ze bij 40-0 drie setpunten kreeg. Vanaf dat moment ging er ineens een hoop mis voor de Nederlandse. Middels een serie van 9 verloren punten op rij was het Vikhljantseva die er met de winst vandoor ging.

De Russin leek het moment definitief te hebben overgenomen, maar Bertens bleef ondanks een aantal onnodige fouten knokken. Op 3-3 kreeg ze een breekpunt, pakte dat direct en brak Vikhljantseva op 3-5 nog eens voor de setwinst.

Dus kwam het aan op een derde set. Bertens, door een stevige en frisse wind nu in een shirt met lange mouwen gestoken, werd in de eerste game direct gebroken, maar repareerde die direct. Ze ging beter bewegen en ging wat meer voor haar kansen. Ze stootte door, kreeg op 5-2 wedstrijdpunten, maar miste die. Het zelf uitserveren lukte even later ook niet en bij 5-4 ging ook het derde matchpoint verloren.

Het kwam dus aan op de tiebreak. Daarin kwam Vikhljantseva op 5-4, met ook nog twee eigen opslagen te gaan, maar Bertens had het beste voor het laatste bewaard. Ze won drie punten op rij, ging na de laatste bal door haar knieën en balde haar vuisten, zo opgelucht was ze met haar overwinning.

Bertens treft in de volgende ronde, vermoedelijk donderdag, Kirsten Flipkens. Met de Belgische komt ze in Rosmalen samen in het dubbelspel uit. Maandag wonnen beiden hun eerste ronde.

