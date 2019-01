Bertens naar plek acht op wereldranglijst

De 27-jarige Westlandse vond haar naam vandaag terug op de achtste plek, opnieuw een verbetering van haar hoogste ranking. Bertens strandde in Melbourne al in de tweede ronde, maar profiteerde van de eveneens vroege aftocht van titelverdedigster Caroline Wozniacki.



De Deense tennisster versloeg Bertens vorig jaar op de Australian Open in de derde ronde en stoomde vervolgens door naar de titel. Wozniacki bleef nu zelf steken in de derde ronde, waarin ze verloor van Karolina Pliskova. De 28-jarige Deense viel daardoor op de wereldranglijst terug van de derde naar de negende plaats, achter Bertens.



Naomi Osaka won na de US Open ook de Australian Open en mag zich nu voor het eerst de nummer 1 van de wereld noemen.