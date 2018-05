Bertens neemt in Madrid revanche op Sakkari

ZATERDAG 2H Sparta Enschede wint bloedstol­lend restant bij IJVV

17:31 IJSSELMUIDEN - Sparta Enschede heeft zaterdag in een bloedstollend restant een 4-2 overwinning geboekt bij IJVV in IJsselmuiden. Na afloop ging de ploeg op de foto voor de zaterdag geopereerde teamleider Jan Maris. ''Dat zijn operatie geslaagd is, is belangrijker dan de overwinning.''