Bertens ondanks stroeve start naar kwartfinale Doha

Tegen Giorgi pakte Bertens dinsdag in de eerste set geen enkele game. Tegen Suárez Navarro kwam ze er in het begin ook niet aan te pas. Maar net als een dag eerder kantelde de partij. Tegen Giorgi ging dat wat moeizamer dan tegen Navarro. Bertens gunde haar opponente in de overige twee sets nog maar twee games.



,,Ik had opnieuw niet de beste start. Het is lastig om buiten te spelen met de wind, maar ik raak er langzaam aan gewend’', zei Bertens, die in Doha haar eerste toernooi speelt sinds haar zege begin februari in Sint-Petersburg. De Wateringse verzekerde zich in Rusland van haar achtste WTA-titel.



Met Mertens treft Bertens in de kwartfinale de nummer 21 van de wereld. Eerder dit jaar was Bertens in Brisbane te sterk voor de Belgische. Mertens won echter wel de twee ontmoetingen daarvoor, in New Haven en Hobart. Beide duels waren in 2017.