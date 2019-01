Bertens ook dit jaar present in Rosmalen

,,Libéma Open is het enige WTA-toernooi in Nederland. Het is daarom de enige mogelijkheid om voor eigen publiek te spelen, dat maakt het voor mij altijd speciaal om naar Rosmalen te komen'', aldus de 27-jarige Westlandse, die zich momenteel in Sydney voorbereidt op de Australian Open. Ze bereikte donderdag in de Australische stad de halve finales.



Bertens leverde in 2015 haar beste prestatie in Rosmalen, door de laatste vier te halen. Vorig jaar strandde ze in de tweede ronde. Kort daarna wist ze op Wimbledon de kwartfinales te halen.